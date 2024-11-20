О нас

Reuters: На COP29 обсуждают новые налоги и сборы для финансирования борьбы с изменением климата

Reuters: На COP29 обсуждают новые налоги и сборы для финансирования борьбы с изменением климата В ходе климатических переговоров COP29, которые проходят в Азербайджане, обсуждается введение новых налогов, чтобы собрать средства для борьбы с изменением климата.
COP29
20 ноября 2024 г. 07:15
Reuters: На COP29 обсуждают новые налоги и сборы для финансирования борьбы с изменением климата

В ходе климатических переговоров COP29, которые проходят в Азербайджане, обсуждается введение новых налогов, чтобы собрать средства для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, среди разрабатываемых предложений — налоги на судоходство, авиацию, добычу ископаемого топлива, а также введение дополнительных сборов с богатых стран и корпораций. Цель — достичь годового финансового целевого уровня в $1 триллион и более, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к глобальному потеплению. Одним из направлений для поиска средств являются налоги на различные сектора.

Одним из самых обсуждаемых вариантов является налог на судоходство. Этот вид перевозок способствует образованию 3% мировых выбросов. Модели налога предполагают фиксированную ставку в $150 за тонну углекислого газа, что может принести до $127 миллиардов ежегодно в период с 2027 по 2030 год. В Европе и Японии поддерживают налог в размере $100 за тонну, в то время как Багамы и Либерия предлагают более низкую ставку — около $18.75.

Другим ключевым сектором является авиация, на долю которой приходится 2% мировых выбросов. Обсуждаются налоги на топливо для воздушных судов, частные самолеты и билеты класса люкс. Введение таких налогов может принести от $19 до $164 миллиардов ежегодно. Уже в 29 странах существуют налоги на авиационное топливо, а также на билеты.

Также рассматриваются дополнительные налоги на производство ископаемых видов топлива. Например, налог на извлечение нефти и газа или так называемый налог на сверхприбыль энергетических компаний может помочь собрать до $216 миллиардов. В 2023 году предложенный налог на сверхприбыль крупнейших нефтегазовых компаний принес бы около $173 миллиардов.

На переговорах также обсуждается вопрос налогообложения финансовых операций. Применение ставки 0,1% на торговлю акциями и облигациями может принести до $419 миллиардов ежегодно.

Налоги на выбросы углерода также рассматриваются как важный элемент борьбы с изменением климата. В настоящее время в 83 юрисдикциях существует 75 механизмов ценообразования по этой сфере, на долю которой приходится 24% мировых выбросов. Однако большинство из них установлены ниже необходимого уровня для достижения целей по сокращению выбросов.

Не менее важным является обсуждение налога на богатство. В рамках G20 было предложено ввести глобальный минимум налога на богатство в размере 2% для примерно 3 000 миллиардеров мира, что могло бы принести около $250 миллиардов в год.

Кроме того, рассматриваются налоги на криптовалюты и пластиковое загрязнение. В 2022 году Казахстан начал взимать налог с майнеров криптовалюты, и мировой налог на потребление энергии для этих операций может принести до $5,2 миллиарда. В Южной Корее на следующей неделе состоится встреча по борьбе с пластиковыми отходами, где также обсуждается введение налога на производителей первичных пластиковых полимеров.

Эти предложения представляют собой лишь часть широкого спектра мер, направленных на финансовую поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями. Reuters сообщает, что обсуждения продолжатся, и окончательные решения будут приняты в ходе саммита COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Reuters: COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəni maliyyələşdirmək üçün yeni vergi və yığımların tətbiqi müzakirə olunur

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi