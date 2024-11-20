Reuters: На COP29 обсуждают новые налоги и сборы для финансирования борьбы с изменением климата

В ходе климатических переговоров COP29, которые проходят в Азербайджане, обсуждается введение новых налогов, чтобы собрать средства для борьбы с изменением климата.

В ходе климатических переговоров COP29, которые проходят в Азербайджане, обсуждается введение новых налогов, чтобы собрать средства для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, среди разрабатываемых предложений — налоги на судоходство, авиацию, добычу ископаемого топлива, а также введение дополнительных сборов с богатых стран и корпораций. Цель — достичь годового финансового целевого уровня в $1 триллион и более, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к глобальному потеплению. Одним из направлений для поиска средств являются налоги на различные сектора.

Одним из самых обсуждаемых вариантов является налог на судоходство. Этот вид перевозок способствует образованию 3% мировых выбросов. Модели налога предполагают фиксированную ставку в $150 за тонну углекислого газа, что может принести до $127 миллиардов ежегодно в период с 2027 по 2030 год. В Европе и Японии поддерживают налог в размере $100 за тонну, в то время как Багамы и Либерия предлагают более низкую ставку — около $18.75.

Другим ключевым сектором является авиация, на долю которой приходится 2% мировых выбросов. Обсуждаются налоги на топливо для воздушных судов, частные самолеты и билеты класса люкс. Введение таких налогов может принести от $19 до $164 миллиардов ежегодно. Уже в 29 странах существуют налоги на авиационное топливо, а также на билеты.

Также рассматриваются дополнительные налоги на производство ископаемых видов топлива. Например, налог на извлечение нефти и газа или так называемый налог на сверхприбыль энергетических компаний может помочь собрать до $216 миллиардов. В 2023 году предложенный налог на сверхприбыль крупнейших нефтегазовых компаний принес бы около $173 миллиардов.

На переговорах также обсуждается вопрос налогообложения финансовых операций. Применение ставки 0,1% на торговлю акциями и облигациями может принести до $419 миллиардов ежегодно.

Налоги на выбросы углерода также рассматриваются как важный элемент борьбы с изменением климата. В настоящее время в 83 юрисдикциях существует 75 механизмов ценообразования по этой сфере, на долю которой приходится 24% мировых выбросов. Однако большинство из них установлены ниже необходимого уровня для достижения целей по сокращению выбросов.

Не менее важным является обсуждение налога на богатство. В рамках G20 было предложено ввести глобальный минимум налога на богатство в размере 2% для примерно 3 000 миллиардеров мира, что могло бы принести около $250 миллиардов в год.

Кроме того, рассматриваются налоги на криптовалюты и пластиковое загрязнение. В 2022 году Казахстан начал взимать налог с майнеров криптовалюты, и мировой налог на потребление энергии для этих операций может принести до $5,2 миллиарда. В Южной Корее на следующей неделе состоится встреча по борьбе с пластиковыми отходами, где также обсуждается введение налога на производителей первичных пластиковых полимеров.

Эти предложения представляют собой лишь часть широкого спектра мер, направленных на финансовую поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями. Reuters сообщает, что обсуждения продолжатся, и окончательные решения будут приняты в ходе саммита COP29.