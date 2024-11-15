Рена Гумбатова: Для экспорта "зеленой энергии" нужны инвестиции в создание инфраструктуры

Правительство Азербайджана рассматривает концепцию "зеленого коридора" для экспорта возобновляемой энергии.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергию: пути к устойчивому будущему" в рамках COP29.
Она отметила, что Азербайджан подписал соглашения о стратегическом партнерстве с Грузией, Румынией, Венгрией и Болгарией:
"Этот проект очень важен для нас, поскольку он создаст возможности как для местного бизнеса, так и для иностранных инвесторов, и в то же время предназначен для экспорта "зеленой энергии" из Азербайджана. Проект предусматривает экспорт 4 ГВт "зеленой энергии", включая "зеленые молекулы". Однако для этого необходимо построить инфраструктуру и нужны как иностранные, так и местные инвестиции".
Замдиректора Госагентства добавила, что минувшим днем было подписано второе соглашение о стратегическом партнерстве, связанное с "зеленым коридором", проходящим через Казахстан, Узбекистан и Азербайджан: "Решено создать совместное предприятие в Азербайджане. Данный проект будет очень перспективным для промышленности системы Azure Vision. Он также включает в себя очень важный компонент "зеленое электричество и зеленый водород".