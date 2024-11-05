Религиозный лидер Индии призвал все конфессии объединиться для защиты окружающей среды

16:21

Религиозный лидер Индии Свами Джотирмайа призвал все религиозные конфессии объединиться для защиты планеты.

Как сообщает Report, с таким призывом он выступил в Баку на пленарной сессии "Мировые религии за зеленую планету" в рамках Глобального саммита религиозных лидеров.

По его словам, возможно найти решения для формирования устойчивого будущего: "В будущем важно установить многосторонние связи в культурном и экономическом плане. Поэтому важно единство религиозных конфессий, обмен научными данными и информацией".

Он сказал, что в вопросах борьбы с изменением климата и его последствий, защиты окружающей среды важна активность неправительственных организаций: "Сохранение природы - это наше персональное обязательство. У каждого должны быть климатические инициативы. Обращаюсь ко всем религиозным общинам: давайте объединимся, защитим нашу природу, окружающую среду и планету".