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Религиозный лидер Индии призвал все конфессии объединиться для защиты окружающей среды

Религиозный лидер Индии призвал все конфессии объединиться для защиты окружающей среды 16:21
COP29
5 ноября 2024 г. 16:50
Религиозный лидер Индии призвал все конфессии объединиться для защиты окружающей среды

Религиозный лидер Индии Свами Джотирмайа призвал все религиозные конфессии объединиться для защиты планеты.

Как сообщает Report, с таким призывом он выступил в Баку на пленарной сессии "Мировые религии за зеленую планету" в рамках Глобального саммита религиозных лидеров.

По его словам, возможно найти решения для формирования устойчивого будущего: "В будущем важно установить многосторонние связи в культурном и экономическом плане. Поэтому важно единство религиозных конфессий, обмен научными данными и информацией".

Он сказал, что в вопросах борьбы с изменением климата и его последствий, защиты окружающей среды важна активность неправительственных организаций: "Сохранение природы - это наше персональное обязательство. У каждого должны быть климатические инициативы. Обращаюсь ко всем религиозным общинам: давайте объединимся, защитим нашу природу, окружающую среду и планету".

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Версия на английском языке Indian religious leader urges all faiths to unite for environmental protection
Версия на азербайджанском языке Hindistanın dini rəhbəri bütün dini icmaları birləşərək planeti qorumağa çağırıb

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