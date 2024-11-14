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Регенеративное сельское хозяйство: как мелкие фермеры становятся ключом к устойчивому развитию

Регенеративное сельское хозяйство: как мелкие фермеры становятся ключом к устойчивому развитию На международной конференции эксперты обсудили необходимость увеличения финансирования регенеративного сельского хозяйства, подчеркнув, что устойчивое будущее агропродовольственного сектора возможно только при поддержке мелких фермеров. Пример инновационн
COP29
14 ноября 2024 г. 19:09
Регенеративное сельское хозяйство: как мелкие фермеры становятся ключом к устойчивому развитию

На международной конференции эксперты обсудили необходимость увеличения финансирования регенеративного сельского хозяйства, подчеркнув, что устойчивое будущее агропродовольственного сектора возможно только при поддержке мелких фермеров. Пример инновационных платформ и успешных проектов показывает, что прозрачность, совместное управление и инвестиции могут стать основой для глобальных изменений.

Как передает Report, об этом заявили представители НПО "Глобальная сеть зеленой окружающей среды" (GLOGEN).

В ходе дискуссии спикеры отметили, что мелкие фермеры, производящие около 80% продовольствия в мире, не получают достаточной финансовой поддержки, несмотря на огромные объемы средств, выделяемые на агросектор. Это связано с отсутствием надежной инфраструктуры, прав на землю и прозрачных данных, что создает серьезные препятствия для инвесторов.

Генеральный директор Green Earth Agro Рашанк Бадолия предложил инновационное решение: объединение мелких фермеров через платформу, которая позволяет инвесторам вкладываться напрямую, минуя проблемы с правами на землю. Бадолия подчеркнул, что регенеративное фермерство помогает не только повышать урожайность, но и восстанавливать плодородие почв и снижению выбросов углерода.

“Мы арендовали земли у мелких фермеров и делимся прибылью с ними, помогая улучшить их благосостояние. Наша цель — создать модель масштабируемого фермерства, где местные сообщества получают выгоду от устойчивых методов ведения сельского хозяйства”, — отметил Бадолия.

В качестве успешного примера был приведен проект Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming в Индии, где местные группы взаимопомощи активно внедряют принципы регенеративного сельского хозяйства, увеличивая производительность и прибыль без использования химикатов и удобрений. Также был упомянут проект SEKEM в Египте, который способствует выходу мелких фермеров из бедности через производство органической и регенеративной продукции.

“Мы должны сделать сельское хозяйство прибыльным для всех участников цепочки, чтобы создать условия для устойчивого будущего”, — подытожил Бадолия, подчеркнув важность подобных платформ для глобальных изменений в агропродовольственной системе.

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Версия на азербайджанском языке Regenerativ kənd təsərrüfatı: kiçik fermerlər necə dayanıqlı inkişafın açarı olurlar?
Версия на английском языке Regenerative agriculture: How small farmers are becoming the key to sustainable development

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