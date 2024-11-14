Регенеративное сельское хозяйство: как мелкие фермеры становятся ключом к устойчивому развитию

На международной конференции эксперты обсудили необходимость увеличения финансирования регенеративного сельского хозяйства, подчеркнув, что устойчивое будущее агропродовольственного сектора возможно только при поддержке мелких фермеров. Пример инновационных платформ и успешных проектов показывает, что прозрачность, совместное управление и инвестиции могут стать основой для глобальных изменений.
Как передает Report, об этом заявили представители НПО "Глобальная сеть зеленой окружающей среды" (GLOGEN).
В ходе дискуссии спикеры отметили, что мелкие фермеры, производящие около 80% продовольствия в мире, не получают достаточной финансовой поддержки, несмотря на огромные объемы средств, выделяемые на агросектор. Это связано с отсутствием надежной инфраструктуры, прав на землю и прозрачных данных, что создает серьезные препятствия для инвесторов.
Генеральный директор Green Earth Agro Рашанк Бадолия предложил инновационное решение: объединение мелких фермеров через платформу, которая позволяет инвесторам вкладываться напрямую, минуя проблемы с правами на землю. Бадолия подчеркнул, что регенеративное фермерство помогает не только повышать урожайность, но и восстанавливать плодородие почв и снижению выбросов углерода.
“Мы арендовали земли у мелких фермеров и делимся прибылью с ними, помогая улучшить их благосостояние. Наша цель — создать модель масштабируемого фермерства, где местные сообщества получают выгоду от устойчивых методов ведения сельского хозяйства”, — отметил Бадолия.
В качестве успешного примера был приведен проект Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming в Индии, где местные группы взаимопомощи активно внедряют принципы регенеративного сельского хозяйства, увеличивая производительность и прибыль без использования химикатов и удобрений. Также был упомянут проект SEKEM в Египте, который способствует выходу мелких фермеров из бедности через производство органической и регенеративной продукции.
“Мы должны сделать сельское хозяйство прибыльным для всех участников цепочки, чтобы создать условия для устойчивого будущего”, — подытожил Бадолия, подчеркнув важность подобных платформ для глобальных изменений в агропродовольственной системе.