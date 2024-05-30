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Разработано руководство по санитарно-гигиеническим нормам в ресторанах на период проведения COP29

Разработано руководство по санитарно-гигиеническим нормам в ресторанах на период проведения COP29
COP29
30 мая 2024 г. 10:44
Разработано руководство по санитарно-гигиеническим нормам в ресторанах на период проведения COP29

Разработано руководство по санитарно-гигиеническим нормам на объектах общественного питания на период проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре этого года.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ведомстве отметили, что руководство разработано с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов в заведениях общественного питания во время проведения международного мероприятия и носит характер методических рекомендаций.

В рамках Плана действий, утвержденного АПБА в связи с COP29, агентство планирует распространить документ в заведениях общественного питания.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 zamanı restoranlar qarşısında sanitar-gigiyenik normalara dair qoyulan tələblər açıqlanıb

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