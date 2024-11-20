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Рашад Набиев: В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту

Рашад Набиев: В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту.
COP29
20 ноября 2024 г. 12:38
Рашад Набиев: В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту

В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на министерском совещании по вопросам климата и урбанизации в рамках COP29.

По его словам, в целях содействия устойчивой экосистеме Азербайджан взял на себя обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 35%: "Для выполнения данного обязательства правительство Азербайджана запустило Программу трансформации мобильности, в рамках которой в Баку планируется сократить поездки на личном автомобиле на 40%, обеспечить доступ к общественному транспорту для 90% населения, а также создать более 100 км инфраструктуры для микромобильности, особенно велосипедов и самокатов".

Нагиев подчеркнул, что данная программа включает более 60 инициатив, в том числе совершенствование систем метро, ​​железной дороги и автобусов, решения для микромобильности, парковочных мест, приоритетных полос и оптимизацию автобусной сети.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Bakıda insanların 90 %-nin ictimai nəqliyyata çıxışı təmin ediləcək”

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