Рашад Набиев: В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту

В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту.

В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на министерском совещании по вопросам климата и урбанизации в рамках COP29.

По его словам, в целях содействия устойчивой экосистеме Азербайджан взял на себя обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 35%: "Для выполнения данного обязательства правительство Азербайджана запустило Программу трансформации мобильности, в рамках которой в Баку планируется сократить поездки на личном автомобиле на 40%, обеспечить доступ к общественному транспорту для 90% населения, а также создать более 100 км инфраструктуры для микромобильности, особенно велосипедов и самокатов".

Нагиев подчеркнул, что данная программа включает более 60 инициатив, в том числе совершенствование систем метро, ​​железной дороги и автобусов, решения для микромобильности, парковочных мест, приоритетных полос и оптимизацию автобусной сети.