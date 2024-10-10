Рамид Намазов ответил на ложные обвинения против государства в The Economist

Азербайджан привлекает больше международного внимания, чем когда-либо прежде, принимая 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджан привлекает больше международного внимания, чем когда-либо прежде, принимая 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса от партии "Ени Азербайджан" Рамид Намазов, отвечая на ложные обвинения против государства в журнале The Economist.

По его мнению, столь же нелепым является предположение о том, что обновление инфраструктуры Азербайджана в преддверии такого масштабного мероприятия чем-то сродни “потемкинской деревне". Все страны, принимавшие саммит COP, делали то же самое, подчеркнул Намазов.

"Проведение COP29 в Азербайджане не было запланировано и стало неожиданным результатом беспрецедентных двусторонних мирных переговоров с Арменией, которая ранее публично объявляла, что наложит вето на нашу заявку", - добавил он.

По мнению депутата, читатели The Economist должны знать, что на COP29 будет обеспечена свобода слова и выражения мнений, и любое соглашение, не соответствующее этому духу, не может быть достойным своего названия.