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Рахмон в рамках COP29 предложил создать в Душанбе региональный центр по изучению ледников

Рахмон в рамках COP29 предложил создать в Душанбе региональный центр по изучению ледников Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил учредить в Душанбе региональный координационный центр гляциологии.
COP29
12 ноября 2024 г. 18:00
Рахмон в рамках COP29 предложил создать в Душанбе региональный центр по изучению ледников

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил учредить в Душанбе региональный координационный центр гляциологии.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления на саммите СОР-29 в Баку.

"По инициативе Таджикистана и Франции Генассамблея ООН объявила 2025-2034 годы 10-летием действий для поддержки криосферных наук. Принимая во внимание важность этих вопросов, предлагаю, чтобы под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО) и при сотрудничестве с другими партнерами по развитию в Душанбе был учрежден региональный координационный центр гляциологии", - отметил он.

Рахмон также сказал, что по инициативе таджикской стороны Генассамблея ООН объявила 2025 год Годом сохранения ледников, также был учрежден Международный целевой фонд для сохранения ледников.

"Мы должны уделять особое внимание таянию ледников, это связано с последствиями изменения климата", - подчеркнул Рахмон.

Он напомнил, что международная конференция высокого уровня по сохранению ледников будет проведена в Душанбе в мае 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon COP29 çərçivəsində Düşənbədə buzlaqların öyrənilməsi üzrə regional mərkəzin yaradılmasını təklif edib

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