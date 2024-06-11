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Президент Таджикистана рассчитывает на эффективные результаты по итогам COP29

Президент Таджикистана рассчитывает на эффективные результаты по итогам COP29 Таджикистан уверен в достижении эффективных результатов по климатической повестке дня по итогам 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
11 июня 2024 г. 14:43
Президент Таджикистана рассчитывает на эффективные результаты по итогам COP29

Таджикистан уверен в достижении эффективных результатов по климатической повестке дня по итогам 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом Эмомали Рахмон заявил сегодня на открытии III международной конференции по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".

"Начиная с 26-й Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата в Глазго в 2021 году, а затем в Шарм-Эль-Шейхе и Дубае, Таджикистан в сотрудничестве со странами-партнерами и международными организациями активно работает над усилением тематики воды в климатической повестке дня. Выражаем уверенность, что в этом году мы достигнем эффективных результатов в данном направлении в рамках очередного саммита по климату в Баку", - сказал Э.Рахмон.

Он добавил, что Таджикистан удваивает усилия по переходу к зеленой экономике и планирует к 2032 году довести до 100 % выработку электроэнергии в стране за счет гидроэлектростанций с нынешних 98%.

Он также добавил, что Таджикистан нацелен на превращение в "зеленую страну" к 2037 году.

“В этом контексте, наряду с полным использованием возобновляемых источников энергии, мы приняли "Программу природного озеленения страны до 2040 года", согласно которой за этот период необходимо будет посадить более двух миллиардов саженцев”, - отметил он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti COP29-dan effektiv nəticələr gözləyir
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