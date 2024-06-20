Рафиев: Молодежь должна быть частью взаимодействия COP29

Молодежь должна быть частью взаимодействия в ходе COP29.

Молодежь должна быть частью взаимодействия в ходе COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на форуме по климатической деятельности, организованном молодежной организацией ДН.

“Благодаря таким мероприятиям мы можем продвигать нашу повестку дня, которая также предполагает активное участие молодежи",- сказал министр.

Рафиев назвал важным учитывать мнение молодежи в вопросах борьбы с изменениями климата: "В качестве председателя COP29 мы включили молодежный компонент во все направления нашей деятельности. В процессе переговоров мы сотрудничаем с Молодежной организацией ДН и другими организациями. Мы должны прислушаться к молодежи и попытаться представить их мнение на переговорах",- добавил Рафиев.