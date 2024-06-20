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Рафиев: Молодежь должна быть частью взаимодействия COP29

Рафиев: Молодежь должна быть частью взаимодействия COP29 Молодежь должна быть частью взаимодействия в ходе COP29.
COP29
20 июня 2024 г. 10:42
Рафиев: Молодежь должна быть частью взаимодействия COP29

Молодежь должна быть частью взаимодействия в ходе COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на форуме по климатической деятельности, организованном молодежной организацией ДН.

“Благодаря таким мероприятиям мы можем продвигать нашу повестку дня, которая также предполагает активное участие молодежи",- сказал министр.

Рафиев назвал важным учитывать мнение молодежи в вопросах борьбы с изменениями климата: "В качестве председателя COP29 мы включили молодежный компонент во все направления нашей деятельности. В процессе переговоров мы сотрудничаем с Молодежной организацией ДН и другими организациями. Мы должны прислушаться к молодежи и попытаться представить их мнение на переговорах",- добавил Рафиев.

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Версия на английском языке Youth must be part of COP29 interactions, lead negotiator says
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: Gənclər COP29-da qarşılıqlı fəaliyyətin bir hissəsi olmalıdırlar

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