О нас

Рафиев: Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода

Рафиев: Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода Рафиев: Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода
COP29
15 ноября 2024 г. 13:35
Рафиев: Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода

Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода, активизировав инвестиции в “зеленые” проекты.

Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил в пятницу на пресс-конференции на COP29 в Баку.

"Азербайджанская банковская ассоциация выделила 1,2 млрд долларов США на зеленые и устойчивые проекты. Центральный банк Азербайджана в свою очередь внедрил новую "зеленую таксономию" для устойчивых инвестиций", - сказал он.

Рафиев выразил благодарность Канаде за приверженность климатическому финансированию для повышения устойчивости к изменению климата.

"Правительство Канады объявило о выделении 1,5 млрд долларов на климатическую платформу для поддержки адаптации с особым упором на наименее развитые страны. Девять канадских фондов и филантропических организаций объединились, чтобы выделить 290 млн долларов на климатические проекты в течение следующего десятилетия", - сказал он.

Главный переговорщик подчеркнул, что председательство на СOP29 работало над тем, чтобы собрать все заинтересованные стороны для достижения прогресса в реализации глобальных временных мер.

"Как сказал президент Азербайджана в своей вступительной речи на COP29, смягчение последствий является явным приоритетом. Но слишком часто устойчивые решения являются недоступными для стран, которые в них нуждаются”, - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi