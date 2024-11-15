Рафиев: Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода

Рафиев: Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода

Банковский сектор Азербайджана усилил поддержку справедливого энергоперехода, активизировав инвестиции в “зеленые” проекты.

Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил в пятницу на пресс-конференции на COP29 в Баку.

"Азербайджанская банковская ассоциация выделила 1,2 млрд долларов США на зеленые и устойчивые проекты. Центральный банк Азербайджана в свою очередь внедрил новую "зеленую таксономию" для устойчивых инвестиций", - сказал он.

Рафиев выразил благодарность Канаде за приверженность климатическому финансированию для повышения устойчивости к изменению климата.

"Правительство Канады объявило о выделении 1,5 млрд долларов на климатическую платформу для поддержки адаптации с особым упором на наименее развитые страны. Девять канадских фондов и филантропических организаций объединились, чтобы выделить 290 млн долларов на климатические проекты в течение следующего десятилетия", - сказал он.

Главный переговорщик подчеркнул, что председательство на СOP29 работало над тем, чтобы собрать все заинтересованные стороны для достижения прогресса в реализации глобальных временных мер.

"Как сказал президент Азербайджана в своей вступительной речи на COP29, смягчение последствий является явным приоритетом. Но слишком часто устойчивые решения являются недоступными для стран, которые в них нуждаются”, - добавил он.