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Работы по подготовке стадиона в Баку к проведению COP29 завершены на 90%

Работы по подготовке стадиона в Баку к проведению COP29 завершены на 90% 12:16
COP29
18 октября 2024 г. 12:51
Работы по подготовке стадиона в Баку к проведению COP29 завершены на 90%

Работы по подготовке Бакинского Олимпийского стадиона к проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) завершены на 90%.

Как сообщает Report, об этом заявил член координационного совета Азербайджанской Операционной компании COP29 Исмаил Исаев.

Он отметил, что в конце этого месяца начнется тестовая фаза выполненных работ.

"Все этапы подготовки к мероприятию близки к завершению", — добавил Исаев.

Отметим, что COP29 пройдет с 11 по 22 ноября на территории Бакинского олимпийского стадиона.

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Версия на английском языке 90% of work completed at venue to host COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 konfransının keçiriləcəyi məkanda işlərin 90%-i tamamlanıb

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