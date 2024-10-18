Работы по подготовке стадиона в Баку к проведению COP29 завершены на 90%

12:16

Работы по подготовке Бакинского Олимпийского стадиона к проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) завершены на 90%.

Как сообщает Report, об этом заявил член координационного совета Азербайджанской Операционной компании COP29 Исмаил Исаев.

Он отметил, что в конце этого месяца начнется тестовая фаза выполненных работ.

"Все этапы подготовки к мероприятию близки к завершению", — добавил Исаев.

Отметим, что COP29 пройдет с 11 по 22 ноября на территории Бакинского олимпийского стадиона.