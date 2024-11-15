О нас

Пярвиз Шахбазов: Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух СЭС

Пярвиз Шахбазов: Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух СЭС Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций мощностью 760 МВт.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:45
Пярвиз Шахбазов: Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух СЭС

Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций мощностью 760 МВт.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, 21 ноября будут объявлены результаты первого аукциона по солнечной электростанции мощностью 100 МВт: "Также сегодня в Баку состоится открытие Центра чистой энергии. Все это демонстрирует решимость Азербайджана в энергетической сфере и приверженность глобальной солидарности во имя зеленого будущего. Инициативы COP29 - это важные шаги, направленные на содействие устойчивому энергетическому будущему не только нашей страны, но и всего мира".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Sabah iki GES-in maliyyələşdirilməsi ilə bağlı yekun qərar veriləcək"

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi