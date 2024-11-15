Пярвиз Шахбазов: Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух СЭС

Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций мощностью 760 МВт.

Завтра будет принято окончательное решение о финансировании двух солнечных электростанций мощностью 760 МВт.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, 21 ноября будут объявлены результаты первого аукциона по солнечной электростанции мощностью 100 МВт: "Также сегодня в Баку состоится открытие Центра чистой энергии. Все это демонстрирует решимость Азербайджана в энергетической сфере и приверженность глобальной солидарности во имя зеленого будущего. Инициативы COP29 - это важные шаги, направленные на содействие устойчивому энергетическому будущему не только нашей страны, но и всего мира".