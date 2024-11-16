Пярвиз Шахбазов провел встречи с бельгийским коллегой и президентом GWEA

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречи с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетен и президентом Немецкой ассоциации ветроэнергетики (GWEA) Бабелем Хайдеброеком, находящимися с визитом в Азербайджане в рамках COP29.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречи с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетен и президентом Немецкой ассоциации ветроэнергетики (GWEA) Бабелем Хайдеброеком, находящимися с визитом в Азербайджане в рамках COP29.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с бельгийским коллегой Шахбазов отметил, что энергетические инициативы COP29, охватывая необходимые для энергетического перехода компоненты, поддерживают утроение возобновляемых источников энергии и удвоение энергоэффективности.

Обсуждалось значение тройки COP ОАЭ-Азербайджан-Бразилия и необходимость мониторинга принятых обязательств. Было заявлено, что энергетические коридоры, начинающиеся с Каспия и Центральной Азии с участием Азербайджана, внесут вклад в переход к "зеленой энергии" и диверсификацию поставок. Затронуты перспективы этих проектов, обеспечивающих региональное энергетическое сотрудничество.

На встрече с президентом GWEA также состоялся обмен мнениями о трансформации Азербайджана в "зеленую энергию" и энергетических инициативах COP29. Была предоставлена информация о потенциале ветроэнергетики в Каспийском море и суше, а также о реализуемых проектах.

Рассмотрены возможности сотрудничества с европейскими, в том числе немецкими компаниями, по всем компонентам в рамках проектов развития морской ветроэнергетики и "зеленых энергетических коридоров".