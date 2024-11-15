Пярвиз Шахбазов: Мы создаем наследие чистой, безопасной энергии для будущих поколений

Азербайджан и страны Центральной Азии создают наследие чистой, безопасной энергии для будущих поколений.

Азербайджан и страны Центральной Азии создают наследие чистой, безопасной энергии для будущих поколений.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на Инвестиционном форуме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

"Мы рассматриваем энергетический зеленый коридор Центральная Азия-Азербайджан как важное звено в большой единой зеленой энергетической платформе, связанной с планируемыми коридорами Каспийское море-Красное море-Европа и Азербайджан-Турция-Европа. Эта концепция включает транспортировку значительных объемов "зеленой" энергии и водорода из Азербайджана и Центральной Азии на рынки Турции и Европы, интеграцию основных центров производства и потребления возобновляемой энергии от Азии до Европы", - сказал он.

По его словам, крупные энергетические проекты не только обеспечивают передачу энергии, но и создают дорожную карту для стабильного и устойчивого будущего: "Совместными усилиями Центральной Азии и Азербайджана мы создаем наследие чистой, безопасной энергии для будущих поколений. Три коридора, созданные на основе большого энергетического потенциала, создают возможности для сотрудничества между инвесторами, энергетическими компаниями и финансовыми ведомствами. Мы приглашаем инвесторов и потенциальных партнеров присоединиться к этой исторической трансформации. Надеемся, что этот форум и обсуждения укрепят партнерство в области "зеленой" энергетики между странами Центральной Азии, Азербайджаном и инвесторами и внесут вклад в реализацию нашего совместного подхода".