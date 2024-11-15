Пярвиз Шахбазов: Для перехода на чистую энергию к 2030 году потребуется сеть протяженностью 25 млн км

Для интеграции возобновляемой энергии при переходе на чистую энергию к 2030 году в глобальном масштабе потребуется сеть протяженностью 25 млн километров.

Для интеграции возобновляемой энергии при переходе на чистую энергию к 2030 году в глобальном масштабе потребуется сеть протяженностью 25 млн километров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

По его словам, вторая инициатива в сфере зеленой энергии направлена на шестикратное увеличение установленной мощности систем хранения энергии до 1 500 гигаватт к 2030 году: "Эта общая цель также включает меры по стимулированию инвестиций в системы хранения и внедрению передовых технологий".

Министр отметил, что еще один компонент инициативы направлен на привлечение инвестиций в энергетические сети и системы передачи, а также на модернизацию и расширение существующей инфраструктуры: "В рамках этих мер страны должны добавить 25 млн километров сетей для зеленой инфраструктуры по всему миру к 2030 году. Также взято обязательство создать еще 65 млн километров к 2040 году. Эта инициатива имеет стратегическое значение, так как она позволит устранить ограничения существующей зеленой инфраструктуры, поддержать развитие возобновляемой энергетики, упростить интеграцию большего объема зеленой энергии в сеть и обеспечить устойчивый баланс между энергоснабжением и спросом".