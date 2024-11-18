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PWF: Изменение климата ставит под угрозу будущее работников в традиционных сферах промышленности

PWF: Изменение климата ставит под угрозу будущее работников в традиционных сферах промышленности 17:52
COP29
18 ноября 2024 г. 18:13
PWF: Изменение климата ставит под угрозу будущее работников в традиционных сферах промышленности

Изменение климата ставит под угрозу права и деятельность работников, занятых в традиционных сферах промышленности.

Как сообщает Report, об этом сказал региональный президент Федерации рабочих Пакистана (Pakistan Workers Federation - PWF) Дуреш Авар на круглом столе высокого уровня на тему "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.

Представляя глобальное рабочее движение и Международную конфедерацию профсоюзов (ITUC), объединяющую более 330 профсоюзов из 160 стран и около 200 млн членов, он подчеркнул, что изменение климата уже не отдаленная угроза, а сегодняшняя реальность, которая особенно сильно влияет на работников традиционных отраслей промышленности: "Самая большая проблема климатического кризиса - это защита трудовых прав работников. Это касается как права работников на ведение коллективных переговоров, так и охраны труда и безопасности".

Авар отметил, что переход к "зеленым рабочим местам" создает серьезные трудности, особенно для работников угольной, нефтяной, газовой и тяжелой промышленности: "Работники сферы ископаемого топлива сталкиваются с риском потери работы из-за сокращения рабочих мест в этих отраслях. Им нужна переподготовка и навыки для перехода на работу в другие отрасли".

Он также подчеркнул, что хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе существуют программы развития навыков для "зеленого перехода", достойные и климатически приемлемые рабочие места недостаточно доступны в этих районах: "Большинство работников в регионе работают в неформальном секторе, и женщины более широко представлены в этой области. Они не считаются приоритетом для развития "зеленых навыков", и меры социальной защиты недостаточны".

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Версия на азербайджанском языке PWF: İqlim dəyişikliyi ənənəvi sənaye işçilərinin hüquqlarını təhlükə altına alır

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