Путин или Мишустин могут приехать в Баку на климатическую конференцию COP29

Президент России Владимир Путин или глава правительства Михаил Мишустин могут приехать на климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Президент России Владимир Путин или глава правительства Михаил Мишустин могут приехать на климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Я указом президента возглавляю российскую делегацию. Но в этом году, будем надеяться, что либо президент, либо председатель правительства - кто-то из них будет. Азербайджан - стратегически важный партнер, и я бы хотел, конечно, чтобы статус был выше. На открытии чтобы был либо президент, либо председатель правительства, а дальше основную часть переговоров я до логического конца довел бы", - сказал Эдельгериев.