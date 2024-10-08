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Путин или Мишустин могут приехать в Баку на климатическую конференцию COP29

Путин или Мишустин могут приехать в Баку на климатическую конференцию COP29 Президент России Владимир Путин или глава правительства Михаил Мишустин могут приехать на климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.
COP29
8 октября 2024 г. 13:17
Путин или Мишустин могут приехать в Баку на климатическую конференцию COP29

Президент России Владимир Путин или глава правительства Михаил Мишустин могут приехать на климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Я указом президента возглавляю российскую делегацию. Но в этом году, будем надеяться, что либо президент, либо председатель правительства - кто-то из них будет. Азербайджан - стратегически важный партнер, и я бы хотел, конечно, чтобы статус был выше. На открытии чтобы был либо президент, либо председатель правительства, а дальше основную часть переговоров я до логического конца довел бы", - сказал Эдельгериев.

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Версия на азербайджанском языке Putin və ya Mişustin COP29-da iştirak etmək üçün Bakıya gələ bilər
Версия на английском языке Putin or Mishustin may come to Baku for COP29 climate conference

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