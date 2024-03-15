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Пульгар-Видаль: COP29 в этом году сосредоточится на глобальной модели адаптации

Пульгар-Видаль: COP29 в этом году сосредоточится на глобальной модели адаптации Ожидается, что на COP29 году мы сосредоточимся на глобальной модели адаптации.
COP29
15 марта 2024 г. 13:30
Пульгар-Видаль: COP29 в этом году сосредоточится на глобальной модели адаптации

Участники COP29, который пройдет в конце года в Баку, сосредоточатся на глобальной модели адаптации.

Как передает Report, об этом на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума сказал бывший министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар Видаль.

“Работа над глобальной моделью адаптации продвигается. Это поиск критериев, индикаторов, это поиск способов измерения. Потому что это единственный способ, как мы также можем привлечь средства на адаптацию”, - сказал он.

Он также отметил, что для эффективности парижского соглашения одним из пунктов должно стать вовлечение общества в вопросы климатических изменений, в том числе активного участия молодежи и женщин.

"Парижское соглашение сторон является и может оставаться идеальным способом объединения мира, если мы сможем его выполнять", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Pulqar-Vidal: COP29-da bu il qlobal uyğunlaşma modelinə diqqət yetiriləcək
Версия на английском языке Pulgar-Vidal: COP29 will focus on global adaptation model this year

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