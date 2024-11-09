Просто о сложном: Что дают миру конференции COP?

Суть Рамочной конвенции ООН (UNFCCC) по изменению климата, подписанной сторонами в 1992 году, в том, что индустриально развитые государства, которые внесли основной вклад в глобальное потепление, должны взять на себя большую ответственность. Вокруг этого

В Баку в понедельник начинает свою работу 29 конференция сторон по климату. Суть Рамочной конвенции ООН (UNFCCC) по изменению климата, подписанной сторонами в 1992 году, в том, что индустриально развитые государства, которые внесли основной вклад в глобальное потепление, должны взять на себя большую ответственность. Вокруг этого и строятся переговоры к каждой сессии COP.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале Reuters, где дана попытка просто рассказать о важности климатических саммитов и участия всех сторон рамочной конвенции.

Изменение климата затрагивает все страны, вне зависимости от их вклада в проблему. Для решения этой глобальной угрозы необходимы совместные усилия, для чего и проводятся ежегодные встречи COP.

COP - это платформа для обсуждения мер по сокращению выбросов углекислого и других газов, что привело к потеплению, и разработки финансовых механизмов для борьбы с этим и адаптации. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, темпы изменений остаются недостаточными, чтобы сдержать рост глобальных температур. С момента первых конференций выбросы и средние температурные показатели продолжают расти.

Как указывается в материале, практически на каждом саммите присутствуют мировые лидеры, что является важным сигналом приверженности их стран целям РКИК ООН. Присутствие лидеров также помогает странам обеспечивать взаимную ответственность за прошлые обещания. Важно отметить, что в ходе этого мероприятия страны подсчитывают и сообщают о своих выбросах, а также помогают перевести сотни миллиардов долларов климатической помощи в развивающиеся страны.

На COP29 ожидается установление новой цели по климатическому финансированию, запуск международных рынков углеродных кредитов, а также увеличение помощи странам, пострадавшим от климатических катастроф. Кроме того, на повестке - обсуждение дополнительных инициатив и проектов, пишет автор.

При этом роль Азербайджана, который председательствует на COP29, заключается в подготовке и проведении переговоров в этом году, а также в определении приоритетов саммита. Как принимающая сторона, страна в течение всего года вела активную работу, призывая к более амбициозным климатическим действиям.

Помимо основных заседаний, в рамках COP29 пройдут сотни неофициальных, включая панельные дискуссии и выставки в “Зеленой зоне”, организованные национальными делегациями, неправительственными организациями и частными компаниями. Обсуждения будут охватывать темы от закисления океана до проектов по углеродным компенсациям. Активисты, ученые и представители бизнеса смогут привлечь внимание к своим инициативам и искать финансирование для новых проектов.