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ПРООН: Необходимо ускорить процесс создания зеленых городов

ПРООН: Необходимо ускорить процесс создания зеленых городов 16:25
COP29
16 ноября 2024 г. 17:05
ПРООН: Необходимо ускорить процесс создания зеленых городов

Необходимо расширить доступ к цифровым технологиям во всем мире.

Как сообщает Report, данное мнение выразила региональный директор Программы развития ООН (ПРООН) Стелиана Недера на круглом столе высокого уровня в рамках COP29 в Баку.

Она отметила важность улучшения цифровой среды и ландшафта: "Цифровой мир является основной движущей силой климатической политики. Однако лишь 3,2 млрд человек во всем мире имеют доступ к цифровым технологиям".

Недера выразила поддержку зеленой цифровой декларации, подчеркнув важность ускорения процесса создания зеленых городов и технологий борьбы с изменением климата.

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Версия на английском языке UNDP stresses global need to increase access to digital technologies
Версия на азербайджанском языке UNDP: Dünya üzrə rəqəmsal texnologiyalara əlçatanlığı artırmağa ehtiyac var

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