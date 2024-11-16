ПРООН: Необходимо ускорить процесс создания зеленых городов

16:25

Необходимо расширить доступ к цифровым технологиям во всем мире.

Как сообщает Report, данное мнение выразила региональный директор Программы развития ООН (ПРООН) Стелиана Недера на круглом столе высокого уровня в рамках COP29 в Баку.

Она отметила важность улучшения цифровой среды и ландшафта: "Цифровой мир является основной движущей силой климатической политики. Однако лишь 3,2 млрд человек во всем мире имеют доступ к цифровым технологиям".

Недера выразила поддержку зеленой цифровой декларации, подчеркнув важность ускорения процесса создания зеленых городов и технологий борьбы с изменением климата.