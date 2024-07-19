Программа партнерства COP29 представлена представителям малого и среднего бизнеса

Азербайджанская операционная компания COP29 провела встречу с представителями местного малого и среднего бизнеса и представила программу партнерства COP29.

Азербайджанская операционная компания COP29 провела встречу с представителями местного малого и среднего бизнеса и представила программу партнерства COP29.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Операционной компании.

Было отмечено, что операционная компания объявила уникальную программу партнерства для представленности местного малого и среднего бизнеса в рамках конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года.

Основными целями программы партнерства являются продвижение экологически чистых и устойчивых методов производства среди местных предпринимателей и проведение просветительской работы по вопросам окружающей среды и изменения климата. Программа партнерства служит для демонстрации продукции местных МСП в рамках всемирно значимой конференции COP29 с целью продвижения национальных брендов перед международной аудиторией и поддержки доли МСП в развитии экономики страны.