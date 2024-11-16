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Профессор Гонконгского университета: Необходимо развивать инфраструктуру "зеленой энергии"

Профессор Гонконгского университета: Необходимо развивать инфраструктуру "зеленой энергии" Для снижения рисков изменения климата необходимы страны должны изменить свой подход к торговле и инвестициям.
COP29
16 ноября 2024 г. 10:34
Профессор Гонконгского университета: Необходимо развивать инфраструктуру зеленой энергии

Для снижения рисков изменения климата необходимы страны должны изменить свой подход к торговле и инвестициям.

Об этом Report сообщил профессор Гонконгского университета Альфред Хо в кулуарах COP29.

По его словам, на конференции COP29 принимают участие около 30 студентов Гонконгского университета. "Мы хотим узнать больше об устойчивом развитии, климатическом финансировании и изучить глобальное управление и многостороннее сотрудничество для продвижения климатической повестки дня", - сказал он.

Хо подчеркнул, что на COP29 серьезное значение будет придаваться вовлечению в климатические вопросы не только правительств, но также частного и финансового сектора.

"Время истекает, и нам нужно срочно развивать инфраструктуру для "зеленой энергии". Необходимы более существенные изменения в подходах стран к торговле и инвестициям, чтобы снизить риски, связанные с изменением климата, а также адаптироваться к потенциальным рискам. Возможно, в будущем уровень моря будет выше, а температура продолжит расти. Поэтому существует острая необходимость в расширении инфраструктуры "зеленой энергии", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Honq-Konq Universitetinin professoru: “Yaşıl enerji" ilə bağlı daha çox infrastruktura ehtiyac var”

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