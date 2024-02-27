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Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью

Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью Климатические изменения повышают вероятность инфляции, что приведет мир к глобальному продовольственному кризису.
COP29
27 февраля 2024 г. 14:41
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью

Климатические изменения напрямую влияют на экономическое благополучие государств: снижение объемов сельскохозяйственного производства ведет мир к глобальному продовольственному кризису, повышает вероятность роста инфляции.

Об этом Report заявила профессор экономики Королевского колледжа Лондона Гюльчин Озкан (Gulcin Ozkan).

"Очевидно, что в последнее время экстремальные погодные явления стали обыденностью: наводнения, ураганы, засухи и даже распространение инфекционных заболеваний стали почти нормой, а не редкостью. Такие природные потрясения приводят к экономическим потерям, снижению производственных процессов и, как следствие, к сокращению доходов", - сказала она.

По ее словам, в результате аномальной жары и холода спрос на энергоносители может увеличиться, что приведет к повышению цен на них и спровоцирует рост инфляции в целом.

"Больше всего пострадают наименее развитые страны, поскольку они сильнее всех подвержены влиянию климатических изменений. Согласно существующим исследованиям, наиболее уязвимыми являются определенные части Африки и Юго-Восточной Азии", - отметила она.

Говоря об экономических мерах в рамках борьбы с климатическими изменениями, профессор отметила, что несмотря трудности мирового сообщества при переходе на "рельсы" зеленой экономики, бездействие будет иметь более негативные последствия в долгосрочной перспективе.

"Согласно оценкам, если температура повысится более чем на 3% относительно доиндустриального периода, потери производства к середине века в результате глобального потепления могут достигать почти 40% для стран АСЕАН", - подытожила она.

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