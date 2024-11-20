О нас

Принцесса Иордании: Для адаптации туризма к климатическим вызовам нужны решительные действия

Принцесса Иордании: Для адаптации туризма к климатическим вызовам нужны решительные действия 10:34
COP29
20 ноября 2024 г. 11:19
Принцесса Иордании: Для адаптации туризма к климатическим вызовам нужны решительные действия

Для адаптации туризма к климатическим вызовам и усиления его вклада в устойчивое развитие необходимы решительные действия и инвестиции в экологические инициативы.

Как сообщает Report, об этом заявила принцесса Иордании, посол доброй воли ЮНЕСКО и президент Национального треста Петры Дана Фирас на министерской встрече, посвященной климатическим инициативам в сфере туризма, в рамках COP29 в Баку.

"Туризм обладает потенциалом для стимулирования экономического роста, укрепления межкультурных связей и сохранения природных и культурных ценностей. В Иордании доля отрасли в ВВП составляет 14,6%, она играет ключевую роль в устойчивом развитии и климатических инициативах", - отметила она.

Дана Фирас подчеркнула, что инициатива по туризму на COP29 формирует глобальную архитектуру, которая способствует развитию справедливости, миру и доступу к финансированию.

"Мы должны сосредоточиться на устойчивых практиках, инвестировать в возобновляемую энергетику, эффективное управление отходами и развитие зеленой инфраструктуры. Эти меры помогут адаптировать туризм к климатическим вызовам и усилить его вклад в решение глобальных проблем", - сказала Фирас.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Princess Dana Firas: Serious steps should be taken for sustainable tourism development
Версия на азербайджанском языке UNESCO-nun xoşməramlı səfiri: “Turizmdə davamlılığın inkişafı üçün ciddi addımlar atılmalıdır”

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi