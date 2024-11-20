Принцесса Иордании: Для адаптации туризма к климатическим вызовам нужны решительные действия

10:34

Для адаптации туризма к климатическим вызовам и усиления его вклада в устойчивое развитие необходимы решительные действия и инвестиции в экологические инициативы.

Как сообщает Report, об этом заявила принцесса Иордании, посол доброй воли ЮНЕСКО и президент Национального треста Петры Дана Фирас на министерской встрече, посвященной климатическим инициативам в сфере туризма, в рамках COP29 в Баку.

"Туризм обладает потенциалом для стимулирования экономического роста, укрепления межкультурных связей и сохранения природных и культурных ценностей. В Иордании доля отрасли в ВВП составляет 14,6%, она играет ключевую роль в устойчивом развитии и климатических инициативах", - отметила она.

Дана Фирас подчеркнула, что инициатива по туризму на COP29 формирует глобальную архитектуру, которая способствует развитию справедливости, миру и доступу к финансированию.

"Мы должны сосредоточиться на устойчивых практиках, инвестировать в возобновляемую энергетику, эффективное управление отходами и развитие зеленой инфраструктуры. Эти меры помогут адаптировать туризм к климатическим вызовам и усилить его вклад в решение глобальных проблем", - сказала Фирас.