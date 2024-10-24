Президенты СОР29 и АБР обсудили инновационные методы климатического финансирования

Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и руководитель Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава обсудили в Вашингтон

Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и руководитель Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава обсудили в Вашингтоне инновационные методы климатического финансирования, а также вклад финучреждения в этом направлении.

Как передает Report , об этом глава АБР сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что увеличение размера климатического финансирования — единственный способ переломить ситуацию с растущими экономическими проблемами и "человеческими страданиями", вызванными стремительным глобальным потеплением. Очевидно, что многосторонние банки развития должны в полной мере содействовать этим усилиям, подчеркнул М.Асакава.

"Я встретился в Вашингтоне с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым, чтобы поделиться идеями по этой повестке дня. Мы обсудили вклад АБР, включая наши амбиции по климатическому финансированию в размере 100 миллиардов долларов, инновационные методы финансирования и увеличение кредитного резерва посредством обновления Системы достаточности капитала АБР. Мы также согласились с важностью коллективных действий со стороны Многосторонних банков развития, включая дальнейшее увеличение ресурсов для действий по борьбе с изменением климата, упрощение доступа к финансированию и стимулирование частных инвестиций", - отметил Масацугу Асакава.

Он также высоко оценил внимание, которое уделяет председательство COP29 этим вопросам.

"C нетерпением жду заседаний COP29 в Баку в следующем месяце", - резюмировал глава АБР.