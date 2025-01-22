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Президентом СОР30 назначен Андре Коррера ду Лагу

Президентом СОР30 назначен Андре Коррера ду Лагу Президентом 30-й Конференции сторон Рамочная конвенция ООН об изменении климата (COP30) назначен заместитель министра иностранных дел Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Андре Корреа ду Лагу.
COP29
22 января 2025 г. 12:14
Президентом СОР30 назначен Андре Коррера ду Лагу

Президентом 30-й Конференции сторон Рамочная конвенция ООН об изменении климата (COP30) назначен заместитель министра иностранных дел Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Андре Корреа ду Лагу.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте правительства Бразилии.

"Назначение Корреа ду Лаго, являющегося опытным переговорщиком по климату, председателем COP30 отражает приверженность Бразилии глобальной повестке дня устойчивого развития и укрепляет лидерство страны на международных переговорах по климату", - говорится в публикации.

Также отмечается, что исполнительным директором СОР30 назначена национальный секретарь по вопросам изменения климата Ана Тони.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada keçiriləcək COP30-un prezidenti təyin olunub

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