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Президент: В центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29, находится устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные государства

Президент: В центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29, находится устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные государства Во время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагае
COP29
13 ноября 2024 г. 13:28
Президент: В центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29, находится устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные государства

Во время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

Напомнив, что в Бакинском коммюнике, принятом в рамках визита в нашу страну в мае этого года руководителей Багамских островов, Тонги и Тувалу, особо подчеркнута важность СОР29 и доступа к климатическому финансированию, глава государства отметил: "В связи с началом деятельности в сентябре этого года Фонда для возмещения потерь и ущерба в Баку был достигнут серьезный прогресс. Сейчас процесс должен быть завершен с целью предоставления финансов нуждающимся странам и особенно малым островным государствам".

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Версия на английском языке President: Addressing the challenges faced by these countries is at the center of Azerbaijan's efforts at COP29
Версия на азербайджанском языке Prezident: Kiçik ada ölkələrinin üzləşdiyi problemlərin aradan qaldırılması Azərbaycanın COP29-da göstərdiyi səylərin mərkəzindədir

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