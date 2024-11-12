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Президент Того: Потребность развивающихся стран к климатической справедливости нельзя игнорировать

Президент Того: Потребность развивающихся стран к климатической справедливости нельзя игнорировать Потребность развивающихся стран к климатической справедливости нельзя игнорировать, а лидеры этих стран несут ответственность за то, чтобы обещания воплотились в конкретные действия. И Того это делает, чтобы поддержать устойчивость страны, как основу для
COP29
12 ноября 2024 г. 17:35
Президент Того: Потребность развивающихся стран к климатической справедливости нельзя игнорировать

Потребность развивающихся стран к климатической справедливости нельзя игнорировать, а лидеры этих стран несут ответственность за то, чтобы обещания воплотились в конкретные действия. И Того это делает, чтобы поддержать устойчивость страны, как основу для своего развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Фор Гнассингбе в своем заявлении на Саммите лидеров по климату СОР29 в Баку.

"Мы осуществляем программы восстановление лесного покрова, энергетических преобразований, внедрение возобновляемых источников энергии. Но в одиночку мы не сможем изменить мировые тенденции, поэтому климатическая справедливость должна стать компасом и ориентиром для всех наших дискуссий. Необходима финансовая поддержка, которая пойдет на задачи защиты населения и сохранения нашего биоразнообразия", - заявил он.

Страны, на которых приходятся основные выбросы, должны выполнять принципы климатической справедливости, прописанные в международных соглашениях, сказал Гнассингбе.

"И второй мой тезис. Необходимы индивидуализированные решения в контексте климатического кризиса Африки. Есть особые моменты, которые определяют африканскую ситуацию. Помимо огромного ущерба, часто климатические обстоятельства наших стран отличаются от других. Нужно признать, что климатическая адаптация – это уникальный вызов для развивающейся экономики и для обществ, которые в основном заняты в сельском хозяйстве", - подчеркнул он, добавив, что необходимо изыскивать адаптированные к африканским реалиям решения и механизмы для их реализации.

"Мы не можем довольствоваться общей дискуссией или шаблонными подходами. Финансирование означает восстановление наших прибрежных зон и развитие сельских районов. Кроме того, нужно предложить гибкие варианты финансирования, которые будут доступны и предназначены для уязвимых стран, с тем, чтобы они могли получать такие инвестиции с учетом своих потребностей и обязательств", - сказал он.

Глава Того призвал к климатической солидарности, которая будет честной. "Наши климатические решения должны продумываться как инвестиция в наше коллективное будущее, а не как временная помощь", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Toqo Prezidenti: İqlim ədaləti bütün müzakirələrimiz üçün kompas və istiqamət olmalıdır
Версия на английском языке President of Togo urges not to ignore developing countries' need for climate justice

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