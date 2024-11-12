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Президент Таджикистана и глава АБР в Баку обсудили вопрос внедрения "зелeных" технологий

Президент Таджикистана и глава АБР в Баку обсудили вопрос внедрения "зелeных" технологий Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава на полях саммита COP29 в Баку обсудили важность содействия банка процессу цифровизации различных отраслей экономики и внедрении "зелeных" технологий.
COP29
12 ноября 2024 г. 12:45
Президент Таджикистана и глава АБР в Баку обсудили вопрос внедрения зелeных технологий

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава на полях саммита COP29 в Баку обсудили важность содействия банка процессу цифровизации различных отраслей экономики и внедрении "зелeных" технологий.

Как передает Report, об этом говорится сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

Стороны отметили, что для того, чтобы сделать экономику устойчивой к вызовам и угрозам сегодняшнего мира, прежде всего, необходимо привлечь больше инвестиций и продолжать экономические реформы.

Рахмон и Асакава обсудили целесообразность выделения грантовых средств партнерами по развитию для поддержки процесса реформ, государственного бюджета и реализации приоритетных проектов Таджикистана.

Среди других тем обсуждения были вопросы расширения сотрудничества по развитию производственных отраслей Таджикистана, в том числе промышленности, сельского хозяйства и гидроэнергетики.

Вместе с тем было высказано мнение об участии АБР в повышении экономической активности, развитии финансового рынка Таджикистана.

Было отмечено, что за 26 лет сотрудничества АБР профинансировал 158 важных для нашей страны проектов в области энергетической инфраструктуры и транспорта, сельского хозяйства, ирригации, финансов и образования.

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