Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки Клавером Гатете.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Был проведена содержательная двухсторонняя дискуссия между председательствующей стороной COP29 и исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки Клавером Гатете о важности обеспечения климатического финансирования для развивающихся стран", - говорится в сообщении.