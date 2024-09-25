Президент СОР29 обсудил предстоящую сессию по биоразнообразию с Астрид Шомакер

Президиум COP29 во главе с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым обсудил с исполнительным секретарем Конвенции ООН по биоразнообразию Астрид Шомакер предстоящую сессию по биоразнообразию в Колумбии.

Президиум COP29 во главе с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым обсудил с исполнительным секретарем Конвенции ООН по биоразнообразию Астрид Шомакер предстоящую сессию по биоразнообразию в Колумбии.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президиум СОР29 и Астрид Шомакер обсудили важность сотрудничества в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Конференции ООН по биоразнообразию и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Изменение климата угрожает богатому биоразнообразию нашей планеты, и мы должны работать сообща, чтобы жить в гармонии с природой", - говорится в сообщении.