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Президент СОР29 обсудил предстоящую сессию по биоразнообразию с Астрид Шомакер

Президент СОР29 обсудил предстоящую сессию по биоразнообразию с Астрид Шомакер Президиум COP29 во главе с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым обсудил с исполнительным секретарем Конвенции ООН по биоразнообразию Астрид Шомакер предстоящую сессию по биоразнообразию в Колумбии.
COP29
25 сентября 2024 г. 09:50
Президент СОР29 обсудил предстоящую сессию по биоразнообразию с Астрид Шомакер

Президиум COP29 во главе с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым обсудил с исполнительным секретарем Конвенции ООН по биоразнообразию Астрид Шомакер предстоящую сессию по биоразнообразию в Колумбии.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президиум СОР29 и Астрид Шомакер обсудили важность сотрудничества в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Конференции ООН по биоразнообразию и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Изменение климата угрожает богатому биоразнообразию нашей планеты, и мы должны работать сообща, чтобы жить в гармонии с природой", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 prezidenti biomüxtəliflik üzrə qarşıdakı sessiyanı Astrid Şomaker ilə müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоCOP29 president mulls upcoming session on biodiversity with Astrid Schomaker

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