О нас

Президент СОР29 обсудил последствия изменения климата в Пакистане

Президент СОР29 обсудил последствия изменения климата в Пакистане Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата с представителями Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA).
COP29
10 мая 2024 г. 17:07
Президент СОР29 обсудил последствия изменения климата в Пакистане

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата с представителями Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Благодарим NDMA за презентацию о последствиях изменения климата в Пакистане. Мы должны объединить наши усилия ради будущих поколений и взять на себя обязательство построить более зеленый мир", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un prezidenti Pakistanda iqlim dəyişikliyinin təsirlərini müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоCOP29 president mulls consequences of climate change in Pakistan

Самое важное

Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi