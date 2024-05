Президент СОР29 обсудил последствия изменения климата в Пакистане

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата с представителями Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Благодарим NDMA за презентацию о последствиях изменения климата в Пакистане. Мы должны объединить наши усилия ради будущих поколений и взять на себя обязательство построить более зеленый мир", - говорится в сообщении.