Президент СОР29 обсудил последствия изменения климата в Пакистане
Президент СОР29 обсудил последствия изменения климата в ПакистанеПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата с представителями Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA).
Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил последствия изменения климата с представителями Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA).
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Благодарим NDMA за презентацию о последствиях изменения климата в Пакистане. Мы должны объединить наши усилия ради будущих поколений и взять на себя обязательство построить более зеленый мир", - говорится в сообщении.
Thank you to @ndmapk team for your important presentation on the effects of climate change in Pakistan. We must unite in our efforts for the sake of future generations and commit to building a greener world. pic.twitter.com/T6atK62UOj