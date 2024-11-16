Президент СОР29 Мухтар Бабаев посетил павильон AZCHEMCO в Зеленой зоне

Сегодня в рамках визита в Зеленую зону министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Сегодня в рамках визита в Зеленую зону министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

М.Бабаеву и прибывшим гостям был показан видеоролик, повествующий об истории проекта по восстановлению засоленных почв и возврату их в сельское хозяйство в рамках сотрудничества компании AZCHEMCO с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Со стороны соучредителя Левента Оздемира и вице-президента компании Рифата Султан-заде прибывшим гостям были презентованы успехи компании по данному проекту, в котором на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, и электропроводимости с 9140 до 291, что подтвердило возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

В завершение визита министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев посадил рассаду клубники в восстановленной почве. На следующем этапе после созревания плодов образцы почвы и клубники будут переданы в Агентство пищевой безопасности Азербайджана для апробации на содержание химического следа.