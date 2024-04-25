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Президент СOP29: Азербайджан понимает, что должен подавать пример в борьбе с изменением климата

Президент СOP29: Азербайджан понимает, что должен подавать пример в борьбе с изменением климата Азербайджан понимает, что должен подавать пример, и мы сделаем меры по борьбе с изменением климата центральным элементом нашего национального плана развития.
COP29
25 апреля 2024 г. 13:30
Президент СOP29: Азербайджан понимает, что должен подавать пример в борьбе с изменением климата

Азербайджан понимает, что должен подавать пример, и мы сделаем меры по борьбе с изменением климата центральным элементом нашего национального плана развития.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев сказал в рамках 15-го Петерсбергского климатического диалога сегодня в Берлине.

По его словам, Азербайджан прилагает всевозможные усилия, чтобы способствовать достижению цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия: "Но даже несмотря на то, что мы сокращаем выбросы, всем по-прежнему необходимо адаптироваться к потеплению на планете. В следующем году нам всем необходимо разработать национальные планы адаптации, чтобы мы могли добиться быстрого прогресса в их реализации к 2030 году. Эти планы будут определять, как мы будем обмениваться передовым опытом, технологиями и поддерживать усилия друг друга".

Бабаев отметил, что одним из важных вопросов также остается негативное влияние изменения климата на сельское хозяйство.

"Снижается урожайность сельскохозяйственных культур, становится сложно прокормить растущую планету. Более трети рабочей силы в Азербайджане занято в сельском хозяйстве. Сейчас мы сталкиваемся с риском нехватки воды и деградации земель. С этими проблемами сталкиваются почти 4 миллиарда человек по всему миру. В прошлом году многие страны обязались преобразовать свои продовольственные системы. Это необходимо для защиты фермеров и продовольственных систем от негативных последствий глобального потепления", - сказал он.

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Версия на английском языке COP29 president-designate: Azerbaijan understands that it must set an example in climate action
Версия на азербайджанском языке COP29 Prezidenti: Azərbaycan başa düşür ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə nümunə göstərməlidir

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