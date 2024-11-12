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Президент Словакии: Любая страна слишком мала перед проблемой изменения климата

Президент Словакии: Любая страна слишком мала перед проблемой изменения климата Словакия стремится добиться единства в вопросах борьбы с изменениями климата и активно участвует в зеленом переходе.
COP29
12 ноября 2024 г. 17:15
Президент Словакии: Любая страна слишком мала перед проблемой изменения климата

Словакия стремится добиться единства в вопросах борьбы с изменениями климата и активно участвует в зеленом переходе.

Как передает Report, об этом журналистам сказал президент Словакии Петер Пеллегрини на полях климатической конференции COP29 в Баку.

"Мы сократили выбросы по сравнению с 1990 годом на 50%. Наши планы и цель - сократить их до 2030 года на 55%", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в рамках конференции есть возможность сотрудничества со множеством сторон: "Я думаю, что все должны участвовать в данном событии, поскольку любая страна слишком мала перед этой проблемой [изменения климата], и неважно, какая у нее площадь", - сказал президент.

Пеллегрини также выразил удовлетворение организацией СОР29, заявив, что чувствует очень позитивную атмосферу в Баку.

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Версия на английском языке Slovak president: 'Any country is too small in face of climate change'

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