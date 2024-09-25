О нас

Президент Сейшельских островов рассказал на Генассамблее ООН о важности зеленого перехода

Президент Сейшельских островов рассказал на Генассамблее ООН о важности зеленого перехода Изменение климата остается главной проблемой человечества, и неспособность справиться с этой проблемой приведет к "опустошению человечества".
COP29
25 сентября 2024 г. 17:53
Президент Сейшельских островов рассказал на Генассамблее ООН о важности зеленого перехода

Изменение климата остается главной проблемой человечества, и неспособность справиться с этой проблемой приведет к "опустошению человечества".

Как передает Report, об этом заявил президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван, выступая в среду на сессии Генассамблеи ООН .

Он подчеркнул, что народ Сейшельских островов "очень хорошо понимает проблему климатической уязвимости".

"Мы находимся на переднем крае климатического кризиса, который создает необратимые последствия для нашей экономики", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что страна выполняет обещания о сокращении выбросов газов в атмосферу, однако необходимо скоординированное сотрудничество мирового сообщества для достижения результатов.

"Глобальные военные расходы растут уже 10-ый год подряд, достигнув 2.5 трлн долларов США, что делает цель в 100 млрд долларов США, которые необходимо внести в Фонд потерь и ущерба слишком незначительным. Мы не располагаем средствами для того, чтобы бороться с разрушениями, которые приносят изменения климата", - сказал он.

Рамкалаван также поблагодарил страны, которые внесли взносы в Фонд, также отметив, что нужно быстрее отказываться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Международное сообщество не может надеяться на продвижение устойчивого развития, когда такое большое количество стран остается в стороне. Мы должны ускорить переход на ВИЭ и осуществить этот процесс в кратчайшие сроки", - подытожил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi