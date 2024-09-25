Президент Сейшельских островов рассказал на Генассамблее ООН о важности зеленого перехода

Изменение климата остается главной проблемой человечества, и неспособность справиться с этой проблемой приведет к "опустошению человечества".

Изменение климата остается главной проблемой человечества, и неспособность справиться с этой проблемой приведет к "опустошению человечества".

Как передает Report, об этом заявил президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван, выступая в среду на сессии Генассамблеи ООН .

Он подчеркнул, что народ Сейшельских островов "очень хорошо понимает проблему климатической уязвимости".

"Мы находимся на переднем крае климатического кризиса, который создает необратимые последствия для нашей экономики", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что страна выполняет обещания о сокращении выбросов газов в атмосферу, однако необходимо скоординированное сотрудничество мирового сообщества для достижения результатов.

"Глобальные военные расходы растут уже 10-ый год подряд, достигнув 2.5 трлн долларов США, что делает цель в 100 млрд долларов США, которые необходимо внести в Фонд потерь и ущерба слишком незначительным. Мы не располагаем средствами для того, чтобы бороться с разрушениями, которые приносят изменения климата", - сказал он.

Рамкалаван также поблагодарил страны, которые внесли взносы в Фонд, также отметив, что нужно быстрее отказываться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Международное сообщество не может надеяться на продвижение устойчивого развития, когда такое большое количество стран остается в стороне. Мы должны ускорить переход на ВИЭ и осуществить этот процесс в кратчайшие сроки", - подытожил он.