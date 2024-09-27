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Президент Сан-Томе и Принсипи: COP29 - важная веха для глобальной приверженности цели в 1,5°C

Президент Сан-Томе и Принсипи: COP29 - важная веха для глобальной приверженности цели в 1,5°C 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - отличная возможностью подтвердить коллективное обязательство ограничить глобальное потепление до 1,5°C.
COP29
27 сентября 2024 г. 15:56
Президент Сан-Томе и Принсипи: COP29 - важная веха для глобальной приверженности цели в 1,5°C

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - отличная возможностью подтвердить коллективное обязательство ограничить глобальное потепление до 1,5°C.

Как сообщает Report, об этом президент Сан-Томе и Принсипи Карлуш Вила-Нова заявил, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, островные государства находятся на переднем крае борьбы с последствиями изменения климата: "Климатический кризис представляет собой серьезную угрозу существованию населения нашей страны".

"Повышение уровня моря, более частые и сильные штормы, береговая эрозия и утрата биоразнообразия угрожают не только средствам к существованию, а самому нашему существованию. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество придерживалось Парижского соглашения, чтобы голоса наиболее страдающих государства, таких как наша, были услышаны. Мы призываем к глобальным действиям, которые являются не только амбициозными, но и неотложными. Климатическая конференция COP29, которая состоится в ноябре этого года, станет важной возможностью подтвердить коллективное обязательство ограничить глобальное потепление до 1,5°C",- сказал президент.

Карлуш Вила-Нова подчеркнул, что необходимы конкретные, незамедлительные действия для смягчения последствий климатического кризиса.

"Призываем крупнейшие страны, ответственные за наибольшую эмиссию парниковых газов, исполнить свои исторические и моральные обязательства, резко сократив выбросы и выполнив обязательства по финансированию борьбы с изменением климата, обещанные развивающимся странам. Именно последние расплачиваются за кризис, к которому они не были причастны. Кроме того, мы призываем к расширению механизмов финансирования адаптации, поскольку нам необходимо повысить нашу устойчивость", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке San-Tome və Prinsipi Prezidenti: COP29 1,5°C hədəfinə qlobal sadiqlik üçün mühüm mərhələdir
Версия на английском языке COP29 - a pivotal moment for global commitment to 1.5°C target, declares São Tomé and Príncipe president

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