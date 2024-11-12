Президент: Проблемы изменения климата тормозят экономическое развитие Мавритании

Мавритания страдает от последствий климатического кризиса, таких как наводнения и опустынивание, эти факторы препятствуют экономическому развитию страны.

Мавритания страдает от последствий климатического кризиса, таких как наводнения и опустынивание, эти факторы препятствуют экономическому развитию страны.

Как сообщает Report об этом заявил президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани, выступая во вторник на саммите лидеров COP29 в Баку.

Аль-Газвани отметил, что на долю Мавритании приходится лишь незначительная доля глобальных парниковых выбросов. Но, несмотря на это страна продолжает страдать от последствий климатического кризиса, таких как наводнения и опустынивание.

"Несмотря на малый объем эмиссии, мы активно ограничиваем выбросы. Мы также вводим налоги, восстанавливаем пострадавшие территории, прилагаем усилия для перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), адаптируемся к реалиям. 48% потребления в нашем энергобалансе уже приходится на ВИЭ, а к 2030 году мы намерены увеличить этот показатель до 60%. Призываем международное сообщество поддержать нас в энергопереходе", - сказал он.

По его словам, негативные последствия изменения климата, в том числе глобальное повышение температуры, представляют серьезную угрозу для человечества. "Это делает особо необходимым ускорение борьбы с климатическими изменениями. На нас лежит историческая ответственность принять решения и исправить ситуацию, пока не стало слишком поздно", - сказал он.

Мавританский лидер в своем выступлении поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за прекрасную организацию климатической конференции COP29.

Он также выразил благодарность президенту ОАЭ в связи с результативностью COP28 в Дубае в 2023 году.