Президент Польши: Для решения климатических угроз важны все три Конвенции Рио

Сейчас много климатических угроз. И для решения их мы должны объединить усилия вокруг всех трех Конвенций Рио - климату, биоразнообразию и опустыниванию.

Сейчас много климатических угроз. И для решения их мы должны объединить усилия вокруг всех трех Конвенций Рио - климату, биоразнообразию и опустыниванию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении на Саммите лидеров по климату СОР29 в Баку.

По его словам, это его последнее участие в климатической конференции в качестве президента. "Я рад, что имел честь лично ратифицировать Парижское соглашение в 2016 году. Я также испытываю большое удовлетворение от организации COP24 в Катовице. Это было, по моему мнению, знаковое событие во многих отношениях", - заявил он.

"Именно в Катовице мы приняли так называемую Катовицкую книгу правил - руководство по реализации принципов Парижского соглашения. Также там родилась идея Декларации о солидарности и справедливом переходе. Сегодня она является ориентиром для энергетической и экономической трансформации во всем мире", - сказал Дуда.

По его словам, Польша ценит леса и заботится о них, поскольку они также предоставляют дом и среду обитания для многих видов растений, животных и грибов, живущих в Польше. Сохранение биоразнообразия является предпосылкой для существования жизни на Земле.

"Давайте также помнить, что наши экологические усилия подрываются войнами, идущими в мире. Российская агрессия против Украины показала нам, что вооруженные конфликты также приводят к серьезному ущербу окружающей среде и загрязнению, которые вредны для людей, окружающей среды и климата", - сказал в завершении Анджей Дуда.