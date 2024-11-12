О нас

Президент Польши: Для решения климатических угроз важны все три Конвенции Рио

Президент Польши: Для решения климатических угроз важны все три Конвенции Рио Сейчас много климатических угроз. И для решения их мы должны объединить усилия вокруг всех трех Конвенций Рио - климату, биоразнообразию и опустыниванию.
COP29
12 ноября 2024 г. 16:17
Президент Польши: Для решения климатических угроз важны все три Конвенции Рио

Сейчас много климатических угроз. И для решения их мы должны объединить усилия вокруг всех трех Конвенций Рио - климату, биоразнообразию и опустыниванию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении на Саммите лидеров по климату СОР29 в Баку.

По его словам, это его последнее участие в климатической конференции в качестве президента. "Я рад, что имел честь лично ратифицировать Парижское соглашение в 2016 году. Я также испытываю большое удовлетворение от организации COP24 в Катовице. Это было, по моему мнению, знаковое событие во многих отношениях", - заявил он.

"Именно в Катовице мы приняли так называемую Катовицкую книгу правил - руководство по реализации принципов Парижского соглашения. Также там родилась идея Декларации о солидарности и справедливом переходе. Сегодня она является ориентиром для энергетической и экономической трансформации во всем мире", - сказал Дуда.

По его словам, Польша ценит леса и заботится о них, поскольку они также предоставляют дом и среду обитания для многих видов растений, животных и грибов, живущих в Польше. Сохранение биоразнообразия является предпосылкой для существования жизни на Земле.

"Давайте также помнить, что наши экологические усилия подрываются войнами, идущими в мире. Российская агрессия против Украины показала нам, что вооруженные конфликты также приводят к серьезному ущербу окружающей среде и загрязнению, которые вредны для людей, окружающей среды и климата", - сказал в завершении Анджей Дуда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti: İqlim təhdidlərinin həlli üçün hər üç Rio Konvensiyası vacibdir
Версия на английском языке Andrzej Duda: Combining efforts around Rio Conventions crucial for solving climate issues

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi