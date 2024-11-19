Президент Палау: NCQG должна стать совместным обязательством по справедливому решению климатического кризиса

Новая коллективная количественная цель (NCQG) по климатическому финансированию должна стать совместным обязательством по справедливому и эффективному решению климатического кризиса.

Новая коллективная количественная цель (NCQG) по климатическому финансированию должна стать совместным обязательством по справедливому и эффективному решению климатического кризиса.

Как передает Report, об этом заявил президент Республики Палау Сурангел Уиппс на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Уиппс поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за высокую организацию климатической конференции, и поддержку в решении проблем малых островных государств.

"Палау, как и многие малые островные страны, остро переживает последствия изменения климата. Изменение климата угрожает нашей продовольственной безопасности, инфраструктуре, экономике, культуре и самому существованию", - сказал он.

По его словам, NCQG должна стать совместным обязательством по справедливому и эффективному решению климатического кризиса, и обеспечить легкий доступ к финансированию, достаточному для удовлетворения потребностей стран в адаптации, смягчении последствий и компенсации потерь и ущерба.

"Мы должны принимать решения и действовать. От этого зависит наша планета и наши люди. Мы призываем мировое сообщество выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения, чтобы не допустить повышения температуры планеты выше 1,5 градусов", - сказал Уиппс.

Политик также подчеркнул, что Палау достигло значительных успехов в борьбе с климатическим кризисом и уделяет приоритетное внимание зеленому энергопереходу. Для борьбы с климатическими проблемами Палау призывает промышленно развитые страны ускорить отказ от ископаемого топлива, сказал он.

"Палау стремится к дополнительному партнерству в реализации Плана процветания голубого Тихого океана, который был запущен на COP28 в Дубае и который инвестирует в голубые приоритеты, такие как продовольственная безопасность, устойчивое рыболовство, защита коралловых рифов и береговая оборона. Поддерживая голубую экономику и защищая морские ресурсы, мы обеспечиваем безопасность. Наши островные сообщества вносят вклад в глобальные климатические цели и жизненно важное сохранение биоразнообразия. Крайне важно, чтобы все страны были частью климатических решений", - сказал Уиппс.