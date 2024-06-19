Президент: Одним из приоритетов COP29 станет решение проблем малых островных развивающихся стран

Одним из приоритетных вопросов в повестке дня председательства Азербайджана на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

В обращении отмечается, что Азербайджан, принявший председательство на этом престижном мероприятии, наладив искренний и нацеленный на результат диалог со всеми сторонами, сделает все возможное для продвижения процесса COP, обеспечения эффективной климатической деятельности и достижения COP29 успешных результатов.