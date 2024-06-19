О нас

Президент: Одним из приоритетов COP29 станет решение проблем малых островных развивающихся стран

Президент: Одним из приоритетов COP29 станет решение проблем малых островных развивающихся стран
COP29
19 июня 2024 г. 11:05
Президент: Одним из приоритетов COP29 станет решение проблем малых островных развивающихся стран

Одним из приоритетных вопросов в повестке дня председательства Азербайджана на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

В обращении отмечается, что Азербайджан, принявший председательство на этом престижном мероприятии, наладив искренний и нацеленный на результат диалог со всеми сторонами, сделает все возможное для продвижения процесса COP, обеспечения эффективной климатической деятельности и достижения COP29 успешных результатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: Addressing challenges faced by the Small Island Developing States will be among priority issues on our COP29 Presidency agenda
Версия на азербайджанском языке Prezident: Kiçik ada dövlətlərinin üzləşdiyi problemlərin həlli COP29 sədrliyimizin gündəliyində duran prioritet məsələlərdən olacaq

Другие новости из категории

Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата
Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата
19 июня 2024 г. 12:05
Помощник президента: В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к COP29
Помощник президента: В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к COP29
19 июня 2024 г. 11:41
Гендиректор ВОЗ: Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней
Гендиректор ВОЗ: Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней
19 июня 2024 г. 11:02
Президент: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию
Президент: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию
19 июня 2024 г. 10:57
МАГАТЭ: Ни одна организация или нация не справятся в одиночку с проблемой изменения климата
МАГАТЭ: Ни одна организация или нация не справятся в одиночку с проблемой изменения климата
19 июня 2024 г. 10:52
Президент: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты
Президент: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты
19 июня 2024 г. 10:46
В Баку обсудили вклад НПО в работу COP29
ФотоВ Баку обсудили вклад НПО в работу COP29
19 июня 2024 г. 10:40
Председатель 73-ей сессии ГА ООН: Успех COP29 будет не только успехом Азербайджана
Председатель 73-ей сессии ГА ООН: Успех COP29 будет не только успехом Азербайджана
19 июня 2024 г. 10:34
Президент COP29: Нам важно услышать все мнения и найти общие решения
Президент COP29: Нам важно услышать все мнения и найти общие решения
19 июня 2024 г. 10:22
В Баку проходит 29-я встреча высокого уровня Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее
ФотоВ Баку проходит 29-я встреча высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее"
19 июня 2024 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi