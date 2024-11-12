Президент: Начатые Азербайджаном мегапроекты изменили энергетическую и транспортную карты Евразии

Азербайджан - страна, где встречаются Восток и Запад, Север и Юг. И дело тут не только в географии. Мы можем построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными игроками.

Азербайджан - страна, где встречаются Восток и Запад, Север и Юг. И дело тут не только в географии. Мы можем построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными игроками.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

"Мегапроекты, начатые Азербайджаном, уже изменили энергетическую и транспортную карты Евразии и привели к созданию плодотворных форматов многостороннего сотрудничества", - подчеркнул глава государства.