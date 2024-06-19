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Президент: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию

Президент: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года.
COP29
19 июня 2024 г. 10:57
Президент: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию

На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: Устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

"Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний", - говорится в обращении главы государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: COP29 to be held in Baku will see the talks on agreeing upon a new collective quantified goal on climate finance post-2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: COP29-da iqlim maliyyəsi üzrə yeni kollektiv kəmiyyət hədəfinin razılaşdırılması üzrə danışıqlar aparılacaq

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