Президент: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию

На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года.

На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: Устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

"Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний", - говорится в обращении главы государства.