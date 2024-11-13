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Президент Мальдив: Нужно установить коллективную цель по климатическому финансированию с учетом реальных потребностей стран

Президент Мальдив: Нужно установить коллективную цель по климатическому финансированию с учетом реальных потребностей стран 13:38
COP29
13 ноября 2024 г. 14:29
Президент Мальдив: Нужно установить коллективную цель по климатическому финансированию с учетом реальных потребностей стран

Для Мальдив диверсификация экономики, трансформация производства электроэнергии с инвестициями в возобновляемые источники - это путь вперед.

Как сообщает Report, об этом президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS) в рамках COP29 в Баку.

"Мы трансформируем нашу экономику, расширяя портовые услуги и особые экономические зоны, создавая наш первый банк развития. Мы преобразуем городское развитие, инвестируя в зеленый эко-город Прасмале - долгосрочное решение нашего жилищного кризиса и центр экономического процветания, где на первый план будут поставлены экологические и климатически устойчивые характеристики", - сказал Муиззу.

Президент Мальдив отметил, что для его страны изменение климата — это не абстракция, а реальная угроза, которая разрушает годы достижений в развитии, возвращая страну к исходной точке за считанные минуты.

"Мы трансформируем производство электроэнергии, инвестируя в возобновляемые источники. Наша новая энергетическая политика и дорожная карта с предполагаемыми инвестициями более 1,5 млрд долларов США подчеркивают приверженность переходу к низкоуглеродной экономике", - сказал он.

Президент Мальдив считает, что COP 29 должна обеспечить достижение двух важных результатов. "Во-первых, необходимо установить надежную коллективную цель по климатическому финансированию, отражающую реальные потребности стран. Во-вторых, нужно завершить обсуждения международного механизма углеродного рынка, который учитывал бы уроки Киото и сохранял экологическую целостность", - заявил Муиззу.

Он отметил, что углеродные рынки должны быть не просто механизмами торговли, а стать мостами для передачи технологий и устойчивого развития, особенно для стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям.

"Мы слышали много призывов к действию, много обещаний. Сейчас пришло время объединиться в солидарности на 29-й сессии COP и потребовать, чтобы слова и обещания стали реальностью", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Maldiv Prezidenti: Bərpa olunan enerjiyə daha çox sərmayələrin yatırılması çıxış yoludur

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