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Президент Мальдив: Мы обязаны добиться результатов на COP29

Президент Мальдив: Мы обязаны добиться результатов на COP29 Президент Мальдив: Мы обязаны добиться результатов на COP29
COP29
12 ноября 2024 г. 17:20
Президент Мальдив: Мы обязаны добиться результатов на COP29

Мальдивы продолжат призывать к решительным мерам по борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом заявил президент Мальдив Мохамед Муиззу, выступая на саммите лидеров COP29.

Он отметил, что Мальдивы недавно приступили к реализации новой энергетической политики, которая включает важные инициативы по повышению продовольственной безопасности, диверсификацию экономики, создание специальных экономических зон и новых банков развития.

По его словам, дефицит финансов мешает реализовать поставленные цели. Именно поэтому мы обязаны добиться результатов на COP29, главной темой которой является климатическое финансирование.

"Новая коллективная количественная цель должна отражать подлинные масштабы климатического кризиса. Необходимо учитывать и особые обстоятельства малых островных развивающихся государств. Климатическая финансовая цель также должна включать адаптацию, смягчение потерь и ущерба. Развитые государства должны повысить свои обязательства, чтобы закрыть пробел в финансировании и сделать цель в 1,5 градуса достижимой", - сказал он.

Муиззу подчеркнул, что сегодня в мире значительные объемы финансовых средств тратятся на ведение войн, тогда как развивающиеся страны нуждаются в средствах для адаптации. Он призвал пересмотреть приоритеты и реформировать международную финансовую систему.

"Наша делегация полна решимости, чтобы финансовая цель была достигнута именно здесь, в Азербайджане", - сказал он.

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