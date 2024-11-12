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Президент Кыргызстана призвал мировое сообщество к координированным климатическим действиям

Президент Кыргызстана призвал мировое сообщество к координированным климатическим действиям На фоне ускорения глобального изменения климата координированные и хорошо финансируемые климатические действия чтобы достичь целей парижского соглашения
COP29
12 ноября 2024 г. 15:58
Президент Кыргызстана призвал мировое сообщество к координированным климатическим действиям

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал мировое сообщество к координированным и хорошо финансируемым климатическим действиям на фоне обострения климатического кризиса.

Как передает Report, об этом кыргызский лидер заявил, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

По его словам, лишь координированная работа поможет достичь целей Парижского соглашения.

"Когда речь идет о климатических вопросах, все страны должны объединить усилия, вне зависимости от двусторонних отношений с кем-либо. Мы поддерживаем раннее принятие новой коллективной цели по климатическому финансированию и призываем развитие страны увеличить объемы помощи развивающимся до 2 трлн долларов США, а также обеспечить легкий доступ к этому финансированию", - сказал он.

Жапаров напомнил, что Кыргызстан инициировал механизм обмена внешнего долга на проекты устойчивого и зеленого развития. "Кыргызстан реализует ряд проектов в области возобновляемой энергетики. Вместе с соседними странами мы запустили проект по строительству крупнейшей в регионе Камбаратинской ГЭС", - сказал он.

Кыргызский лидер также подчеркнул важность рационального использования водных ресурсов на фоне интенсивного таяния ледников, опустынивания, и сокращения водных ресурсов в целом.

По его словам, ежегодное сокращение водных ресурсов негативно влияет на ряд сфер, в том числе энергетику, безопасность, экономику и пр.

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