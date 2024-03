Президент Кении выразил готовность сотрудничать с Азербайджаном по CОР29

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с президентом Кении Уильямом Руто.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальной сети "Х".

Стороны обсудили совместную деятельность по решению проблемы изменения климата.

"Президент Руто пожелал Азербайджану успехов в проведении COP29 и подчеркнул готовность своей страны тесно сотрудничать с Баку в рамках подготовки к этой важной конференции", - говорится в сообщении.