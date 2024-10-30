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Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку

Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку Президент Израиля Ицхак Герцог объявил во вторник, что в этом году он будет представлять страну на конференции ООН по климату COP29 в Баку.
COP29
30 октября 2024 г. 12:49
Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил о том, что в этом году он будет представлять страну на конференции ООН по климату COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

Он заявил на встрече в президентском дворце, что проблема изменения климата очень важна. Кроме того, необходимо укреплять региональное сотрудничество, которое становится еще более актуальным для Израиля в нынешней ситуации.

Герцог заявил на встрече правительственных чиновников, бизнесменов, академиков и представителей организаций гражданского общества, а также 20 климатических стартапов, выбранных представлять страну на COP29, что хотя некоторые считали неуместным обсуждать климатический кризис, пока страна находится в состоянии войны, на самом деле все наоборот.

"Ситуация с безопасностью только подчеркнула необходимость децентрализации электрической системы страны (для защиты от атак), обеспечения продовольственной безопасности и водоснабжения, а также сохранения открытых пространств и природы", - сказал он, добавив, что изменение климата "никуда не денется".

Фирдовси Алызаде

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Версия на английском языке Israeli president to attend COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti COP29-da iştirak edəcək

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