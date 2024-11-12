Президент Ирака: Климатическая справедливость должна находиться в самом центре наших дискуссий

Необходимо уделять особенное внимание развивающимся странам

Необходимо уделять особенное внимание развивающимся странам, где климатический кризис угрожает продовольственной, водной, санитарной и общественной безопасности. Последствия изменения климата сильно чувствуются в Ираке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ирака Абдуллатиф Джамаль Рашид в своем заявлении на Саммите лидеров по климату СОР29 в Баку.

"Мы сталкиваемся с рекордными периодами аномальной жары, снижается количество осадков, растут температуры Это негативно сказывается на биоразнообразии, на зеленых зонах", - отметил он.

Кроме того, растет число засух, зоны опустынивания. Изменения климата также привели к перемещению традиционных общин, жителей водноболотных угодий на юге Ирака. Это мировое наследие, которое может исчезнуть из-за климатического кризиса, сказал Рашид.

"Исторический вклад Ирака в выбросы парниковых газов очень слабый, как и в случае большинства развивающихся стран. Климатическая справедливость должна в этой связи находиться в самом центре наших дискуссий, поскольку речь идет о правах человека. Мы должны действовать не только для текущего, но и для будущих поколений",- подчеркнул иракский лидер.

Он выразил приверженность принципу справедливости, равенству и общей, но дифференцированной ответственности. "Наша экономика сильно зависит от ископаемого топлива, но при этом также очень уязвима перед лицом изменения климата", - сказал Рашид и призвал сформировать группу переговорщиков стран с аналогичными климатическими вызовами, для того чтобы координировать свои усилия и работать сообща с тем, чтобы коллективный вклад был больше, чем сумма слагаемых.

"На основе этого же принципа мы призываем крупные мировые экономики усилить свою приверженность климатическим действиям. Если некоторые из них экономик решат выйти из этих инициатив, мы призываем государственные и частные субъекты в них сохранять свои обязательства, потому что мир не сможет прийти к устойчивому развитию без всеобщего вклада", - призвал иракский лидер.