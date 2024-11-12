О нас

Президент Ирака: Климатическая справедливость должна находиться в самом центре наших дискуссий

Президент Ирака: Климатическая справедливость должна находиться в самом центре наших дискуссий Необходимо уделять особенное внимание развивающимся странам
COP29
12 ноября 2024 г. 17:02
Президент Ирака: Климатическая справедливость должна находиться в самом центре наших дискуссий

Необходимо уделять особенное внимание развивающимся странам, где климатический кризис угрожает продовольственной, водной, санитарной и общественной безопасности. Последствия изменения климата сильно чувствуются в Ираке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ирака Абдуллатиф Джамаль Рашид в своем заявлении на Саммите лидеров по климату СОР29 в Баку.

"Мы сталкиваемся с рекордными периодами аномальной жары, снижается количество осадков, растут температуры Это негативно сказывается на биоразнообразии, на зеленых зонах", - отметил он.

Кроме того, растет число засух, зоны опустынивания. Изменения климата также привели к перемещению традиционных общин, жителей водноболотных угодий на юге Ирака. Это мировое наследие, которое может исчезнуть из-за климатического кризиса, сказал Рашид.

"Исторический вклад Ирака в выбросы парниковых газов очень слабый, как и в случае большинства развивающихся стран. Климатическая справедливость должна в этой связи находиться в самом центре наших дискуссий, поскольку речь идет о правах человека. Мы должны действовать не только для текущего, но и для будущих поколений",- подчеркнул иракский лидер.

Он выразил приверженность принципу справедливости, равенству и общей, но дифференцированной ответственности. "Наша экономика сильно зависит от ископаемого топлива, но при этом также очень уязвима перед лицом изменения климата", - сказал Рашид и призвал сформировать группу переговорщиков стран с аналогичными климатическими вызовами, для того чтобы координировать свои усилия и работать сообща с тем, чтобы коллективный вклад был больше, чем сумма слагаемых.

"На основе этого же принципа мы призываем крупные мировые экономики усилить свою приверженность климатическим действиям. Если некоторые из них экономик решат выйти из этих инициатив, мы призываем государственные и частные субъекты в них сохранять свои обязательства, потому что мир не сможет прийти к устойчивому развитию без всеобщего вклада", - призвал иракский лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iraqi president: 'Climate justice must be at heart of our discussions'

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi